Урагану "Дориан" присвоили третью категорию

Урагану "Дориан" в Атлантическом океана присвоена третья категория, скорость ветра в эпицентре составляет 185 километров в час. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

По данным центра, в настоящее время "Дориан" находится примерно в тысяче километров от Вест-Палм Бич во Флориде и движется со скоростью 17 километров в час. Специалисты полагают, что на полуостров он обрушится в понедельник, а до того затронет Багамские острова.

"Дориан" - четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек. В прошлом сезоне Флориду затронули два урагана – "Гордон" и "Майкл", жертвами стали несколько десятков человек.

Трамп заявил, что "Дориан" может стать одним из крупнейших в истории США.

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