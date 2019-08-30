Урагану "Дориан" присвоили третью категорию

30 августа 2019 22:58 (UTC+04:00)

Урагану "Дориан" в Атлантическом океана присвоена третья категория, скорость ветра в эпицентре составляет 185 километров в час. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

По данным центра, в настоящее время "Дориан" находится примерно в тысяче километров от Вест-Палм Бич во Флориде и движется со скоростью 17 километров в час. Специалисты полагают, что на полуостров он обрушится в понедельник, а до того затронет Багамские острова.

"Дориан" - четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек. В прошлом сезоне Флориду затронули два урагана – "Гордон" и "Майкл", жертвами стали несколько десятков человек.

Трамп заявил, что "Дориан" может стать одним из крупнейших в истории США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп: США не причастны к неудачной попытке запуска космического спутника Ираном
США 22:19
США твердо привержены оказанию помощи в достижении прочного мирного урегулирования карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 20:01
Польша и США обсуждают очередное место дислокации американских военных в республике
Другие страны 14:51
В США в центрах содержания мигрантов зафиксировали эпидемию свинки
США 13:24
Власти США намерены ослабить ограничения на объем выбросов метана в атмосферу
США 13:00
В США создали командование Космическими силами
США 12:04
Лента новостей
В Гонконге задержали двух членов Законодательного совета
Китай 22:41
Как изменятся цены на автомобильном рынке Азербайджана?
Бизнес 22:30
Трамп: США не причастны к неудачной попытке запуска космического спутника Ираном
США 22:19
В Центре военных игр проводится командно-штабное учение (ФОТО, ВИДЕО)
Политика 22:01
В Индии два ребенка погибли в результате отравления в детдоме
Другие страны 21:59
УЕФА назовет место проведения финала Лиги чемпионов 2021 года 24 сентября
Спорт 21:41
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные
Общество 21:36
Лавров обсудил с главой МИД Катара Сирию и Афганистан
Россия 21:12
До 50% потребляемой в Казахстане энергии будет приходиться на ВИЭ
Энергетика 20:53