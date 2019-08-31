Трамп: США пока не достигли соглашения с талибами о выводе своих войск из Афганистана

США и радикальное движение "Талибан" ведут очень хорошие переговоры, но пока не достигли соглашения о выводе американских войск из Афганистана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в пятницу журналистам президент США Дональд Трамп на Южной лужайке Белого дома перед тем, как отправиться в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид.

"У нас проходят очень хорошие переговоры с "Талибаном". Но пока мы не достигли сделки", - сказал он.

"Мы могли бы быстро победить [в Афганистане], если бы позволили убить много людей. Но я не позволил", - отметил Трамп.

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