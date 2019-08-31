Ураган "Дориан" усилился до четвертой степени из пяти возможных

Ураган "Дориан", который сформировался в Атлантическом океане и приближается к побережью штата Флорида, усилился до четвертой степени из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Согласно опубликованным центром данным, максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления превышает 58 м/с. Ураган находится в 925 км к востоку от города Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) и движется в северо-западном направлении со скоростью 4,4 м/с.

В ряде прибрежных районов Флориды власти предписали жителям эвакуироваться, отменены запланированные на выходные дни занятия и мероприятия в школах. Губернатор штата в среду ввел на его территории режим чрезвычайной ситуации. Согласно прогнозам, ураган может затронуть район, в котором находится поместье Мар-а-Лаго, принадлежащее президенту США Дональду Трампу.

Компания Florida Power & Light, которая является оператором ряда электростанций в штате, заявила, что подготовила около 16 тыс. сотрудников для проведения в случае необходимости работ по восстановлению подачи электроснабжения. Корпорация Chevron эвакуировала часть персонала со своих нефтяных платформ в Мексиканском заливе.

Согласно последним оценкам специалистов Национального центра по наблюдению за ураганами, "Дориан" достигнет побережья Флориды к вечеру понедельника.

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