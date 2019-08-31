Трамп может 1 сентября принять решение об эвакуации жителей Флориды из-за урагана

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что может в воскресенье принять решение об эвакуации жителей штата Флорида из-за надвигающегося урагана "Дориан", который сформировался в Атлантическом океане, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы думаем об эвакуации жителей Флориды, но пока что немного рано это делать. Люди готовятся к этому, и, возможно, их придется эвакуировать", - сказал американский лидер в пятницу журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид. "Мы, возможно, примем решение по этому поводу в воскресенье", - добавил он.

Трамп уточнил, что в воскресенье проведет в офисе Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях встречу со специалистами и по ее итогам решит, какие меры необходимо предпринимать.

Ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил о том, что "Дориан" усилился до четвертой степени из пяти возможных. Согласно опубликованным центром данным, максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления превысила 59 м/с. В данный момент "Дориан" находится в 645 км к востоку от северо-западного побережья Багамских островов.

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