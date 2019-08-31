В США регулятор утвердил договоренность о взыскании с Google штрафа в размере $200 млн

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США утвердила соглашение с американской корпорацией Google, по условиям которого компания должна выплатить штраф в размере примерно $200 млн за нарушение законов о защите личных данных несовершеннолетних. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

По словам источников издания, договоренность поддержало большинство членов комиссии. ФТК начала расследование в отношении Google после того, как в 2018 году ей поступила жалоба от ряда общественных организаций на принадлежащий компании видеосервис YouTube. В документе утверждалось, что в YouTube нарушают существующие в США законы, которые запрещают собирать информацию о детях без ведома их родителей.

Авторы жалобы отмечали, что в YouTube существует практика сбора информации о пользователях, в том числе о месте их расположения и интересах. Это делается, чтобы подобрать те рекламные ролики, которые с наибольшей вероятностью заинтересуют людей.

Данная практика, как полагают правозащитники, распространялась в течение нескольких лет и на миллионы несовершеннолетних американцев, которые пользовались сервисом. При этом разрешения у их родителей представители компании не запрашивали. Правозащитники указывали на то, что Google нарушила закон и добивались от нее выплаты штрафа на миллиарды долларов.

Как отмечает издание, YouTube, вероятнее всего, обязуется более не демонстрировать рекламные ролики, нацеленные на несовершеннолетних, а также примет дополнительные меры, чтобы оградить детей от тех материалов, которые для них не предназначаются. Судебного иска к Google и YouTube в связи с разбирательством не подавали.

По сведениям издания, о договоренности могут объявить официально в начале следующей недели. Ее предварительно должно утвердить Министерство юстиции США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.