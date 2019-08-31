США полагают, что иранский танкер Adrian Darya 1 направляется в Сирию

31 августа 2019 09:39 (UTC+04:00)

Власти Соединенных Штатов располагают информацией, что иранский танкер Adrian Darya 1, который был ранее задержан, а затем освобожден властями Гибралтара, направляется в Сирию. Об этом написал на своей странице в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф дал гарантии Великобритании, что нефтяной танкер Корпуса стражей исламской революции Adrian Darya 1 не направится в Сирию. У нас есть вызывающая доверие информация о том, что танкер направляется в Тартус, в Сирию. Я надеюсь, что он сменит курс. Было большой ошибкой доверять Зарифу", - заявил он.

Ранее Минфин США внес Adrian Darya 1 и его капитана в американский санкционный список.

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