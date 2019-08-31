На сайте предвыборного штаба Трампа потроллили Клинтон

31 августа 2019 11:17 (UTC+04:00)

На сайте предвыборного штаба президента США Дональда Трампа обыграли ошибку "404" ("страница не найдена"), разместив фотографию Хиллари Клинтон, передает Trend со ссылкой на РИА новости.

Так, при попытке зайти на одну из страниц сайта появляется коллаж с Клинтон, которая с микрофоном стоит на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне. На трибуне изображена печать президента США.

Рядом надпись: "Упс! Странно. Вы ищете что-то, чего не существует... Попробуйте перейти на главную страницу".

Неизвестно, когда фотография Клинтон появилась на сайте, отмечаютавторы издания The Hill.
Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
США 11:54
США полагают, что иранский танкер Adrian Darya 1 направляется в Сирию
США 09:39
В КНДР заявили, что ожидания возобновить диалог с США постепенно исчезают
Другие страны 09:35
Минимум 10 подростков пострадали в результате стрельбы на стадионе в Алабаме
США 08:36
В США регулятор утвердил договоренность о взыскании с Google штрафа в размере $200 млн
США 06:33
Трамп может 1 сентября принять решение об эвакуации жителей Флориды из-за урагана
США 05:46
Лента новостей
Казахстан и Россия продолжают работу по демаркации границ
Казахстан 12:18
Грузия заняла 17-е место в рейтинге крупнейших экспортеров вина
Бизнес 12:12
Номинальные доходы населения Азербайджана выросли
Финансы 12:05
В Британии пройдут демонстрации против решения премьера приостановить работу парламента
Европа 12:00
Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
США 11:54
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 11:54
Свыше двух тысяч тонн нефти похищено в Мангистауской области
Энергетика 11:43
Узбекистан намерен стать развитым государством до 2030 года
Бизнес 11:37
TOP-5 стран куда граждане Турции отправляются в целях поиска работы
Турция 11:34