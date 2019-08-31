На сайте предвыборного штаба Трампа потроллили Клинтон

На сайте предвыборного штаба президента США Дональда Трампа обыграли ошибку "404" ("страница не найдена"), разместив фотографию Хиллари Клинтон, передает Trend со ссылкой на РИА новости.

Так, при попытке зайти на одну из страниц сайта появляется коллаж с Клинтон, которая с микрофоном стоит на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне. На трибуне изображена печать президента США.

Рядом надпись: "Упс! Странно. Вы ищете что-то, чего не существует... Попробуйте перейти на главную страницу".

Неизвестно, когда фотография Клинтон появилась на сайте, отмечаютавторы издания The Hill.

Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года.

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