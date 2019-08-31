Два аэропорта Флориды планируют приостановить работу из-за урагана "Дориан"

31 августа 2019 22:10 (UTC+04:00)

Международные аэропорты Орландо и Дейтона-Бич в Флориде приостановят работу из-за урагана "Дориан". Об этом говорится в сообщениях, размещенных в субботу в Twitter аэропортов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Международный аэропорт Орландо планирует приостановить операции с рейсами в понедельник, 2 сентября 2019 года, в 02:00", - информировала админстрация аэропорта Орландо. Аэропорт принял в 2018 году 47,7 млн пассажиров и является самым загруженным в данном штате и 10-м по нагрузке в США.

Международный аэропорт Дейтона-Бич приостановит работу в воскресенье ночью на неопределенный срок. Аэропорт будет принимать или отправлять авиарейсы только в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Международный аэропорт на острове Большой Багама (Багамские острова) прекратил работу в минувшую пятницу и планирует открыться 3 сентября.

По последним данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан" изменил направление и может нанести ущерб не только Флориде и Джорджии, но и штатам Северная Каролина и Южная Каролина. Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган усилился до четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. "Дориан" находится примерно в 670 км к востоку от города Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) и движется в западном направлении со скоростью около 3,6 м/с. Максимальная скорость ветра в зоне стихии составляет 66,7 м/с, прогнозируется, что ураган пройдет около восточного побережья Флориды вечером в понедельник.

Власти предписали жителям прибрежных районов Флориды эвакуироваться, отменены запланированные на выходные дни занятия и мероприятия в школах. Губернатор штата в среду ввел на его территории режим чрезвычайной ситуации. СМИ передают об опустевших полках в магазинах и длинных очередях к автозаправкам.

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