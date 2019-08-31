США нанесли удар по позициям террористов в районе Идлиба

31 августа 2019 22:46 (UTC+04:00)

Власти США подтвердили нанесение в субботу удара по позициям главарей группировок, аффилированных с террористической сетью "Аль-Каида" в окрестностях города Идлиб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как заявил ТАСС официальный представитель Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил Соединенных Штатов подполковник Эрл Браун, операция была направлена против главарей боевиков, "ответственных за атаки, угрожающие гражданам США, их партнерам и мирным жителям". По его словам, удар был нанесен по объекту, расположенному к северу от Идлиба. "Устранение этого объекта еще больше снизит их возможность осуществлять дальнейшие атаки и дестабилизировать регион", - пояснил Браун.

Он отметил, что "северо-восточная часть Сирии остается убежищем", где боевики координируют террористическую деятельность. "С нашими союзниками и партнерами мы продолжим наносить удары по жестоким экстремистам, чтобы они не могли использовать Сирию в качестве убежища", - добавил представитель СЕНТКОМ.

Ранее телеканал Al-Mayadeen сообщил, что авиация западной коалиции во главе с США нанесла в субботу ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях Идлиба. По информации телеканала, в результате атаки были уничтожены свыше 40 боевиков и полевых командиров.

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