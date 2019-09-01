В Южной Каролине объявили режим ЧС в связи с ураганом "Дориан"

Губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер объявил режим ЧС в связи с ураганом "Дориан", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Губернатор объявил режим чрезвычайной ситуации для того, чтобы подготовиться к последствиям урагана Дориан", - говорится в сообщении на его сайте.

Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что ураган "Дориан" разворачивается на север и может обрушиться на побережье штатов Джорджия и Южная Каролина на следующей неделе.

Атлантический ураган "Дориан" достиг в пятницу вечером четвертой, "очень опасной" категории, скорость ветра в эпицентре составляет 215 километров в час. Во Флориде, где ожидали первого удара урагана, и в расположенной далее по побережью Джорджии уже объявили режим ЧП.

Президент США Дональд Трамп также написал у себя в Twitter: "похоже, что по нашей великой Южной Каролине может быть нанесен гораздо более сильный удар, чем думали раньше". "Это касается также Джорджии и Северной Каролины", - добавил Трамп. Он вновь сообщил, что "Дориан" может стать самым мощным за последние десятилетия.

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