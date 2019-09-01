При стрельбе в Техасе погибли двое

1 сентября 2019 02:45 (UTC+04:00)

Два человека погибли, еще около 20 пострадали в субботу при стрельбе в американском штате Техас. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на мэра города Мидленд Джерри Моралеса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее полиция округа Мидленд сообщила в Facebook о том, что два человека открыли стрельбу в магазине Home Depot в соседнем городе Одесса. Они скрылись на легковом автомобиле Toyota и почтовом фургоне.

"Они стреляют без разбора, - приводит The New York Times слова Моралеса. - У нас двое погибших и до 20 пострадавших". Как заявил мэр, не исключено, что преступников трое.

При этом, по данным источников телекомпании CBS, в результате стрельбы пострадали около 30 человек. Официально эта информация не подтверждена. По версии источников телекомпании CNN, погиб один человек и пострадали 10.

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