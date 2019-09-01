Девятый раунд переговоров США с "Талибаном" завершился

Спецпредставитель США Залмай Халилзад сообщил, что девятый раунд переговоров США с радикальным движением "Талибан" завершился, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Халилзад отметил, что он отправится в Кабул для консультаций.

"Мы завершили этот раунд переговоров с "Талибаном" в Дохе. Я отправлюсь в Кабул позднее сегодня для консультаций", - написал Халилзад в Twitter, добавив, что стороны находятся "на пороге соглашения, которое снизит насилие и откроет для афганцев возможность сесть за стол переговоров, чтобы согласовать устойчивый мир".

Ранее телеканал Ariana News со ссылкой на источники сообщил, что стороны согласовали проект соглашения по урегулированию. По данным телеканала, стороны переговоров договорились о проекте соглашения из 11 пунктов. Как только оно будет полностью закончено, его должны будут подписать госсекретарь США Майк Помпео и руководитель политофиса движения "Талибан" в Дохе Мулла Барадар.

Делегации США и "Талибана" начали очередной раунд переговоров в Дохе 22 августа. Они рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода американских войск из страны в обмен на гарантии неиспользования афганской территории для нападения на США или другие страны.

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