Белый дом готов работать с Конгрессом для прекращения трагедий со стрельбой в США

Президент США Дональд Трамп и вице-президент страны Майкл Пенс намерены сотрудничать с американским Конгрессом, чтобы противостоять случаям "массовых злодеяний" в стране. Об этом, как сообщил пресс-пул Белого дома, Пенс заявил в субботу, комментируя стрельбу в штате Техас, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пенс отметил, что обсудил произошедшее с главой Белого дома, и они оба "по-прежнему полны решимости работать с лидерами обеих партий и американским Конгрессом, чтобы предпринять шаги", которые помогли бы решить проблему и противостоять "массовым злодеяниям".

Как отмечает пресс-пул, данное заявление Пенс сделал перед вылетом в Польшу, где он примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

По последним данным полиции, в результате стрельбы в районе техасского города Одесса в субботу погибли по меньшей мере пять человек, более 20 получили ранения, среди пострадавших трое сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемый - белый мужчина в возрасте около 30 лет - убит в ходе перестрелки с полицией.

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