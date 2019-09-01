США ввели очередную серию пошлин на китайские товары

1 сентября 2019 12:06 (UTC+04:00)

Объявленные президентом США Дональдом Трампом дополнительные пошлины на китайскую продукцию начинают действовать в воскресенье, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Пошлина в 15% коснется импортируемых из КНР товаров объемом в $112 млрд. В частности, речь идет об одежде и обуви.

Агентство Associated Press подчеркивает, что теперь пошлины распространяются уже более чем на две трети привозимых из Китая в США товаров массового потребления. Так, после вступающих в силу в воскресенье мер пошлины распространяются на 87% китайской текстильной продукции, покупаемой США, и на 52% обуви.

Многие американские компании предупредили, что такое положение вещей приведет к скачку цен на продукцию, пишет агентство.

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