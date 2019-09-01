Трамп похвалил работу техасских правоохранителей в ходе массовой стрельбы

1 сентября 2019 20:36 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп похвалил правоохранительные органы Техаса за отличную работу в ходе инцидента с массовой стрельбой в субботу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Отличная работа правоохранительных органов Техаса и служб оперативного реагирования по урегулированию ужасной трагедии вчера. Очень сложная и грустная ситуация!", - написал Трамп в своём микроблоге в Twitter.

В субботу неизвестный открыл стрельбу в штате Техас на юге США. Инцидент произошел на дороге, соединяющей города Мидленд и Одесса. Изначально полиция полагала, что стрельбу ведут двое, однако позже выяснилось, что это был один человек. Его ликвидировали.

Число жертв достигло 7 человек, около 20 пострадали. Полиция идентифицировала подозреваемого как "белого мужчину в возрасте около 35 лет". Он угнал автомобиль почтовой службы США. Мотивы преступления еще не известны, как неизвестно и то, из какого оружия он вел стрельбу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп подтвердил, что следующие торговые консультации с Китаем запланированы на сентябрь
США 20:14
Число убитых в бойне в Техасе возросло до семи человек
США 19:51
США ввели очередную серию пошлин на китайские товары
США 12:06
Белый дом готов работать с Конгрессом для прекращения трагедий со стрельбой в США
США 08:14
Пенс намерен провести двустороннюю встречу с Зеленским в Варшаве
США 07:07
Девятый раунд переговоров США с "Талибаном" завершился
США 06:31
Лента новостей
Трамп подтвердил, что следующие торговые консультации с Китаем запланированы на сентябрь
США 20:14
Число убитых в бойне в Техасе возросло до семи человек
США 19:51
Самолет Air Canada совершил экстренную посадку в Японии
Другие страны 19:28
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Выпуск от 01.09.2019
Политика 19:00
Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Политика 18:39
Израиль нанес ответный удар на границе с Ливаном
Израиль 18:25
Проведено культурно-массовое мероприятие для участников учений “Eternity-2019” (ФОТО)
Политика 18:18
ВВС Турции нейтрализовали четырех террористов РПК
Турция 18:03
Компьютерный сбой привел к задержкам авиарейсов по всей Франции
Европа 17:37