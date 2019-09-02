Помпео посетит Брюссель и обсудит трансатлантическое сотрудничество

2 сентября 2019 01:52 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео 2-3 сентября посетит Брюссель и обсудит трансатлантическое сотрудничество, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"2-3 сентября госсекретарь Майкл Помпео посетит Брюссель, Бельгию, где встретится с высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить трансатлантическое сотрудничество в целях продвижения наших общих международных приоритетов", - следует из распространенного госдепом комментария.

Отмечается, что у Помпео запланированы встречи с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, президентом Европейского совета Дональдом Туском, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Европарламента Давидом Сассоли, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также исполняющим обязанности министра иностранных дел Испании Жозепом Боррелем.

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