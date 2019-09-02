Губернатор штата Северная Каролина объявил режим ЧС из-за урагана "Дориан"

2 сентября 2019 03:34 (UTC+04:00)

Губернатор Северной Каролины Рэй Купер объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) во всем штате в связи с ураганом "Дориан", следует из его заявления, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Губернатор Купер объявил режим чрезвычайной ситуации во всех 100 округах, что позволит мобилизовать ресурсы штата", - говорится в опубликованном заявлении.

Ранее ураган "Дориан" обрушился на побережье Багамских островов.

В воскресенье "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории, максимальная скорость ветра достигает порядка 300 километров в час.

Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что ураган "Дориан" разворачивается на север и может обрушиться на побережье штатов Джорджия и Южная

Каролина на следующей неделе. Во Флориде, где ожидали первого удара урагана, и в расположенной далее по побережью Джорджии уже объявили режим ЧС. Позднее губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер также объявил режим ЧС.

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