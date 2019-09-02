Власти Южной Каролины объявили обязательную эвакуацию на побережье из-за урагана "Дориан"

Губернатор американского штата Южная Каролина Генри Макмастер в воскресенье отдал распоряжение об обязательной эвакуации жителей прибрежных районов из-за приближения урагана "Дориан", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

По словам главы штата, эвакуация начнется в обед понедельника. Агентство отмечает, что данный приказ затронет около 1 млн человек.

Из-за приближения стихии режим ЧС был ранее введен в штатах Флорида, Джорджия, Южная Каролина и Северная Каролина.

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