Губернатор штата Джорджия объявил об эвакуации из-за урагана "Дориан"

Губернатор штата США Джорджия Брайан Кемп объявил об эвакуации в прибрежных округах из-за надвигающегося урагана "Дориан", заявление он разместил на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Люди, проживающие к востоку от (автомагистрали) I-95 в округах Чатем, Брайан, Либерти, Макинтош, Глинн и Камден, должны в обязательном порядке эвакуироваться начиная с 12.00 в понедельник", - говорится в заявлении.

В пятницу "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Уже четыре штата - Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины объявили режим ЧС из-за приближения "Дориана".

Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия. Ранее об эвакуации на всем побережье штата Южная Каролина из-за приближения урагана объявил губернатор Генри Макмастер.

"Дориан" - четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек.

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