Пенс: США выступают за Brexit, сохраняющий стабильность на острове Ирландия

2 сентября 2019 21:30 (UTC+04:00)

США хотят, чтобы условия соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза поддерживали стабильность на острове Ирландия, а также следовали принципам Белфастского соглашения (или "Соглашения Страстной пятницы") 1998 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в понедельник вице-президент США Майкл Пенс по прибытии в Ирландию.

"Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими партнерами в Ирландии и Соединенном Королевстве для поддержки плана Brexit, который создает условия для стабильности, а также сохраняет принципы, заложенные Белфастским соглашением", - приводит агентство Reuters слова Пенса.

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