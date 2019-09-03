Помпео и глава ЕК подтвердили нацеленность на тесное партнерство США и ЕС

Госсекретарь США и новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердили нацеленность на тесное партнерство Вашингтона и Брюсселя, сообщил госдеп, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Госсекретарь США Майк Помпео встретился сегодня в Брюсселе сизбранной главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и поздравил ее с избранием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они "подтвердили нацеленность на тесное партнерство США и ЕС, которое имеет решающее значение для процветания по обе стороны Атлантики и по всему миру".

"Они выразили общую приверженность совместной работе над широким кругом глобальных проблем", - резюмировал госдеп.

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