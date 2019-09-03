Губернатор штата Виргиния ввел режим ЧС из-за урагана "Дориан"

3 сентября 2019 07:35 (UTC+04:00)

Губернатор штата Виргиния Ральф Нортэм объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в штате в связи с ураганом "Дориан", следует из его заявления, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В соответствии с текущими прогнозами ураган может затронуть часть Виргинии. Я объявляю режим ЧС для обеспечения надлежащего уровня помощи для населенных пунктов и сообществ", - заявил губернатор.

"Я призываю всех жителей Виргинии принять все необходимые меры предосторожности", - добавил он.

Ураган "Дориан" обрушился на побережье острова Абако, расположенного в северной части Багам в воскресенье. Ранее четыре штата - Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины - объявили режим ЧС из-за приближения "Дориана".

"Дориан" - четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Устроивший стрельбу в Техасе был уволен в день атаки
США 07:07
Помпео и глава ЕК подтвердили нацеленность на тесное партнерство США и ЕС
США 04:11
В Калифорнии нашли тела четырех погибших в результате пожара на судне
США 02:45
На Багамах пять человек погибли из-за урагана "Дориан"
Другие страны 02:19
Сотрудники Береговой охраны США переброшены на Багамы из-за урагана "Дориан"
США 00:46
СВПД будет не единственной жертвой США, заявил Зариф
Ядерная программа 2 сентября 22:09
Лента новостей
Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 16
Другие страны 08:31
В Турции задержаны нелегальный мигранты
Турция 08:13
Голландские компании проявляют коммерческий интерес к агросектору Азербайджана - министерство (Эксклюзив)
Бизнес 08:00
Устроивший стрельбу в Техасе был уволен в день атаки
США 07:07
Президент Бразилии отменил участие в саммите по Амазонии из-за операции
Другие страны 06:37
Абэ анонсировал перестановки в правительстве Японии
Другие страны 06:03
Число жертв пожара на судне у берегов Калифорнии выросло до восьми
США 05:27
Япония может направить корабль в Ормузский пролив вне коалиции США
Другие страны 04:50
Помпео и глава ЕК подтвердили нацеленность на тесное партнерство США и ЕС
США 04:11