Сторонники Трампа намерены собрать $2 млн на кампанию по дискредитации некоторых СМИ

3 сентября 2019 16:25 (UTC+04:00)

Ряд консервативно настроенных сторонников президента США Дональда Трампа планируют собрать не менее $2 млн на финансирование кампании по дискредитации либеральных СМИ в стране, критикующих деятельность главы Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно сведениям онлайн-издания, первоочередными целями инициаторы кампании называют телеканалы CNN и NBC, газеты The New York Times и The Washington Post, а также интернет-ресурсы BuzzFeed и The Huffington Post. По их мнению, указанные СМИ "регулярно распространяют предвзятую и неверную информацию".

О намерении сторонников Трампа начать такую кампанию на прошлой неделе сообщила The New York Times. Как подчеркнула газета, усилия организаторов якобы направлены в первую очередь на то, чтобы отыскать в социальных сетях высказывания сотрудников СМИ, которые могли бы навредить их собственной репутации, а в конечном счете - имиджу организаций, где они работают.

По данным Axios, сторонники Трампа также планируют собирать компрометирующую информацию о членах семей журналистов и политических активистах, которые негативно оценивают работу нынешнего президента.

Ранее Трамп неоднократно обвинял либеральные СМИ США в том, что они предвзято относятся к нему и к решениям его администрации. Работающих в них журналистов американский лидер называл "врагами народа".

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