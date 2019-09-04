Помпео призвал союзников США присоединиться к новым санкциям против Ирана

4 сентября 2019 02:08 (UTC+04:00)

США призывают своих союзников присоединиться к американским санкциям в отношении Космического агентства и Центра космических исследований Ирана. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Впервые США ввели санкции против гражданского Космического агентства Ирана, которое развивало технологии космических запусков для баллистических ракет, - говорится в сообщении Помпео, опубликованном в Twitter. - Призываем наших союзников присоединиться к борьбе с мировым спонсором терроризма и его растущей программой баллистических ракет".

США ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана в связи с их причастностью к "чувствительной в плане распространения [оружия массового уничтожения] деятельности". Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

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