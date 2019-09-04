Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до семи человек

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис, говорится в Twitter телеканала ZNS Bahamas, который вел трансляцию выступления, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, двое пострадавших были доставлены в столицу, но впоследствии скончались.

"С учетом этого число погибших возросло до семи. Можно ожидать, что будут зафиксированы еще случаи гибели", - сказал Миннис.

Он добавил, что во вторник на Багамы прибудет заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

Первого сентября "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Ряд американских штатов объявили режим чрезвычайной ситуации. Опасность урагана заключается не только в силе ветра, но и в количестве осадков, которое может привести к наводнениям. Поэтому даже при дальнейшем ослаблении ветра сохраняется опасность при выходе урагана на сушу. Пока что, согласно прогнозам, "Дориан" продолжит движение вдоль атлантического побережья США, однако не исключены серьезные ливни и наводнения в четверг-пятницу в штатах Северная и Южная Каролина.

В воскресенье ураган обрушился на Багамские острова. Как сообщила газета New York Times со ссылкой на премьер-министра страны Губерта Минниса, на Багамах из-за урагана погибли пять человек. Также ураган нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.