Трамп пообещал объявить режим ЧС в четвертом штате из-за урагана "Дориан"

4 сентября 2019 06:51 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время объявит режим чрезвычайной ситуации в штате Северная Каролина в свете урагана "Дориан", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По просьбе сенатора Тома Тиллиса я составлю и подпишу декларацию о чрезвычайной ситуации в Северное Каролине сегодня вечером. Надеюсь, она вам не понадобится!" - написал он во вторник в своем Twitter.

Подобное объявление со стороны президента означает, что федеральные власти при необходимости окажут помощь властям штата в борьбе со стихией и устранении ее последствий.

Ранее власти четырех штатов - Флориды, Джорджии, Южной и Северной Каролины - объявили режим ЧС из-за приближения "Дориана". Трамп подписал аналогичные декларации для всех четырех штатов.

Ураган "Дориан" обрушился на побережье острова Абако, расположенного в северной части Багам в воскресенье. В результате погибли как минимум семь человек, ураган оставил за собой значительные разрушения.

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