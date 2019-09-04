Google и YouTube заплатят рекордный штраф за незаконный сбор данных детей

4 сентября 2019 20:02 (UTC+04:00)

Американские компании Google и YouTube заплатят 170 миллионов долларов для урегулирования обвинений Федеральной торговой комиссии (ФТК, FTC) США и генерального прокурора Нью-Йорка относительно незаконного сбора личной информации детей без получения согласия родителей сервисом YouTube, сообщает FTC, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Компания Google и ее дочерняя компания YouTube заплатят рекордную сумму в 170 миллионов долларов, чтобы урегулировать обвинения FTC и генпрокурора Нью-Йорка в незаконном сборе YouTube персональных данных детей без согласия их родителей", - говорится в сообщении.
Компании заплатят 136 миллионов долларов FTC и 34 миллиона в пользу штата Нью-Йорк. Сумма в 136 миллионов долларов станет самой крупной, которую получит FTC за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете.
Этот закон обязывает онлайн-сервисы и веб-сайты, ориентированные на детей, уведомлять родителей о сборе информации пользователя и получать их согласие на дальнейшее применение этой практики в отношении детей младше 13 лет.

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