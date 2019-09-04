США считают, что смогут договориться по торговле с новым руководством ЕС

4 сентября 2019 22:00 (UTC+04:00)

США считают, что могут договориться с Евросоюзом по торговым вопросам при наличии в Брюсселе "правильных людей", с которыми можно вести конструктивный диалог, заявил в среду журналистам американский постпред при ЕС Гордон Сондлэнд, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Посол проинформировал в среду в ходе телефонного брифинга об итогах поездки госсекретаря Майка Помпео в Брюссель, который провел закрытые встречи с будущими руководителями ЕС, включая избранную главу ЕК.

"Суть наших торговых разногласий не изменилась. И соответствующие решения с обеих сторон не изменились, в том числе возможность со стороны президента, если он того пожелает, ввести автомобильные пошлины. Ничего из этого не изменилось", - сказал Сондлэнд, отвечая на вопрос о состоянии торгового диалога между сторонами.

При этом он допустил, что "с правильными людьми эти трудные вопросы могли бы быть проработаны, потому что они требуют большого общения и участия, и они требуют большого доверия между участниками переговоров".

"Вот, наверное, что изменилось. Личная "химия" является очень важной частью этого, и мы осторожно оптимистично настроены после этих встреч, что мы будем работать с людьми, которые будут вдумчивыми и конструктивными в диалоге", - сказал Сондлэнд.

США в прошлом году ввели дополнительные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции, в том числе из Евросоюза. ЕС ответил также повышением пошлин на определенные товары. При этом в июле прошлого года Еврокомиссия и США договорились идти по пути сближения в торговле.

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