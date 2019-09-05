В США обсудили меры по защите выборов от вмешательства

5 сентября 2019 02:51 (UTC+04:00)

Сотрудники разведывательных служб и правоохранительных органов США встретились в среду с представителями крупных американских технологических компаний и обсудили меры по предотвращению потенциального вмешательства в предстоящие президентские выборы в стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал NBC.

По словам его источников, консультации состоялись в городе Менло-Парк (штат Калифорния), где находится головной офис компании Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть. Во встрече приняли участие официальные лица из аппарата директора Национальной разведки США, сотрудники ФБР и Министерства внутренней безопасности, а также представители Facebook, компаний Google, Twitter и Microsoft.

Главной темой обсуждения была "координация и планирование" на случай потенциального вмешательства в президентские выборы в США, отмечает телеканал. На данный момент представители компаний и ведомств, участвовавших в консультациях, не комментируют их. Как ожидается, официальные заявления на этот счет могут последовать в течение суток.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

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