США и Китай договорились о новом раунде торговых переговоров

Вице-премьер Китая Лю Хэ провел утром в четверг телефонный разговор с главой минфина США Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером, они условились провести новый раунд торгово-экономических переговоров в Вашингтоне в начале октября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Центральное телевидение КНР.

Ранее сообщалось, что переговоры могут пройти в сентябре. Последний раунд прошел в Шанхае 31 июля.

"Стороны условились провести 13-й раунд торгово-экономических переговоров на высоком уровне в Вашингтоне в начале октября", - следует из сообщения телеканала.

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