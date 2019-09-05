США и Китай договорились о новом раунде торговых переговоров

5 сентября 2019 06:21 (UTC+04:00)

Вице-премьер Китая Лю Хэ провел утром в четверг телефонный разговор с главой минфина США Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером, они условились провести новый раунд торгово-экономических переговоров в Вашингтоне в начале октября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Центральное телевидение КНР.

Ранее сообщалось, что переговоры могут пройти в сентябре. Последний раунд прошел в Шанхае 31 июля.

"Стороны условились провести 13-й раунд торгово-экономических переговоров на высоком уровне в Вашингтоне в начале октября", - следует из сообщения телеканала.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В США обсудили меры по защите выборов от вмешательства
США 02:51
Лавров заявил, что сотрудничество России и Китая приносят выгоду обеим сторонам
Россия 01:58
Трамп допустил возможность проведения встречи с Роухани на Генассамблее ООН в сентябре
США 00:09
США считают, что смогут договориться по торговле с новым руководством ЕС
США 4 сентября 22:00
США надеются на достижение "лучшего" соглашения с Ираном, заявили в Госдепе
США 4 сентября 21:21
Госдеп назвал цель санкций против Ирана
США 4 сентября 21:08
Лента новостей
Авиакомпания West jet отменила полеты на Boeing 737 MAX до 2020 года
Другие страны 07:41
В интернете найдена база данных с 419 млн телефонных номеров пользователей Facebook
В мире 07:22
Глава автоконцерна Nissan вернет часть доходов от акций
В мире 06:55
Джонсон отказался от борьбы с законопроектом о переносе Brexit
Европа 06:44
Власти Испании заявили о сокращении потока мигрантов из Африки
Европа 05:55
ООН выделит $1 млн для помощи Багамским островам после урагана "Дориан"
Другие страны 05:18
Власти Мехико решили вложить $2 млрд в развитие городского метрополитена
Другие страны 04:43
Число погибших на Багамах из-за урагана "Дориан" достигло 20 человек
Другие страны 04:11
Младший сын экс-президента Египта скончался от сердечного приступа
Другие страны 03:46