Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере

6 сентября 2019 01:49 (UTC+04:00)

Военные США активно готовят концепции информационной борьбы в киберпространстве в преддверии выборов 2020 года, заявил в четверг глава киберкомандования сухопутных войск США генерал Стивен Фогарти, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Когда я смотрю на информационные операции и электронную борьбу в киберсфере, то это позволяет мне начать то, что я назвал бы информационной борьбой. Сейчас мы много времени тратим на разработку концепций этого", - сказал он на конференции по разведке и национальной безопасности.

По его словам, США должны открыто заявить оппонентам о проведении подобных операций, потому что это продемонстрирует, что Вашингтон не будет просто терпеть их действия, а готов дать ответ.

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