Трамп заявил Макрону, что отмены антииранских санкций в данное время не будет

6 сентября 2019 07:54 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что отмены антииранских санкций не будет.

Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Дональд Трамп и президент Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора отметили необходимость с успехом завершить переговоры по цифровому налогу. Лидеры согласились с необходимостью сдерживания действий Ирана, угрожающих свободе навигации и торговли в Персидском заливе, - говорится в сообщении. - Президент Трамп подтвердил, что снятия санкций в отношении Ирана в данное время не произойдет".

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