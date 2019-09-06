США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик B-52

США перебросили в Великобританию стратегический бомбардировщик Boeing B-52 для участия в учениях. Об этом сообщается на сайте командования вооруженных сил США в Европе и Африке, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Самолет из состава 307-го бомбардировочного крыла ВВС США вылетел с военной базы Барксдейл в штате Луизиана. Бомбардировщик примет участие в маневрах Ample Strike 19, Cobra Warrior и авиашоу "Дни НАТО".

В конце августа Соединенные Штаты перебросили в Великобританию два стратегических бомбардировщика-"невидимки" B-2 Spirit. Самолеты прибыли в зону ответственности Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM) для интеграции на потенциальном театре военных действий и летных тренировок.

B-52 производился в период с 1952 по 1962 год и создавался как стратегический бомбардировщик, способный доставить две термоядерные бомбы большой мощности до любой точки СССР. На сегодняшний день он остается основным самолетом дальней бомбардировочной авиации американских ВВС.

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