ФРС не прогнозирует рецессию экономики США

Федеральная резервная система США (ФРС) не прогнозирует рецессию экономики Соединенных Штатов, заявил в пятницу глава ведомства Джером Пауэлл, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не прогнозируем или ожидаем рецессию… Наиболее вероятный сценарий для экономики Соединенных Штатов - по-прежнему умеренный рост, сильный рынок труда и продолжение снижения инфляции", - сказал он, выступая в Институте международных исследований в Цюрихе.

Трансляция выступления велась на сайте вуза.

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