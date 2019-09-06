Помпео считает недопустимым новое сокращение Ираном обязательств по ядерной сделке

6 сентября 2019 23:13 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал недопустимым новое сокращение Ираном обязательств по ядерной сделке. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, Помпео заявил в интервью журналистам радиостанции KCMO, стенограмму распространила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

"Они объявили только вчера, что будут проводить еще больше исследований и разработок в сфере создания ядерного оружия. Такие вещи неприемлемы", - сказал он.

Позднее Помпео на своей странице в Twitter выразил уверенность, что Лондон, Париж и Берлин пойдут на решительные меры, чтобы остановить "ядерный шантаж" со стороны Ирана. "Тот факт, что Иран сохраняет огромные мощности по обогащению урана, свидетельствует об основополагающих недостатках ядерной сделки. Мы уверены, что Великобритания, Франция и Германия - в действительности цивилизованные страны - предпримут решительные шаги, чтобы остановить иранский ядерный шантаж", - написал он.

Президент Ирана Хасан Роухани 4 сентября заявил, что Тегеран приступит к третьему этапу сокращения выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки с 6 сентября. По его словам, страна откажется от соблюдения ограничений по атомным исследованиям.

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