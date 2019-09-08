В Нью-Йорке вандал повредил статую "Атакующий бык"

8 сентября 2019 09:23 (UTC+04:00)

Житель штата Техас повредил бронзовую статую "Атакующего быка" на улице Уолл-стрит в Нью-Йорке. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу телеканал ABC.

42-летний Тевон Варлак из Далласа был задержан в субботу по обвинению в акте вандализма в отношении одного из символов Нью-Йорка. По данным городской полиции, мужчина ударил статую металлическим объектом, повредив правый рог быка.

Скульптура "Атакующий бык", также известная как "Бык с Уолл-стрит", была создана в 1989 году скульптором итальянского происхождения Артуро Ди Модика. Бронзовый зверь расположен в южной части Манхэттена и является популярной туристической достопримечательностью.

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