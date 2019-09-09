Трамп заявил об отсутствии разногласий в Белом доме по поводу переговоров с талибами

9 сентября 2019 22:41 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии разногласий внутри американской администрации по вопросу о его решении отменить встречу с лидерами движения "Талибан" и президентом Афганистана Ашрафом Гани 8 сентября в Кэмп-Дэвиде. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в понедельник на своей странице в сети Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Появляется множество ложных сообщений о том, что я отверг предложения вице-президента и различных советников по поводу возможной встречи в Кэмп-Дэвиде с "Талибаном". Это лживые новости! Я всегда думаю, что правильно встречаться и разговаривать, но в этом случае я решил так не делать. Нечестные СМИ любят создавать видимость разногласий в Белом доме, которых на самом деле нет", - заявил он.

"Мы выступали в роли полицейских в Афганистане, и не в этом должна была заключаться работа наших замечательных солдат, лучших в мире. За последние четыре дня мы сильнее наносим удары по нашим врагам, чем за все последние десять лет", - добавил также президент США.

Ранее американские СМИ писали о разногласиях в вашингтонской администрации в связи с переговорами с талибами. Так, по версии газеты The Washington Post, отмена Трампом встречи по Афганистану была связана с борьбой между госсекретарем Майклом Помпео и помощником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном, выступающим против соглашения с талибами.

В субботу Трамп сообщил в Twitter, что из-за теракта в Кабуле он отменил встречи с лидерами движения "Талибан" и президентом Афганистана Ашрафом Гани, которые должны были состояться 8 сентября в Кэмп-Дэвиде. Помимо этого, Трамп также отказался от участия в переговорах по мирному урегулированию в республике.

В воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала NBC сообщил, что американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад был отозван в Вашингтон. В эфире телеканала Fox News Помпео, говоря о консультациях, выразил надежду на их возобновление, но не уточнил, когда это может произойти.

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