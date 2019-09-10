Трамп: США нужно проявлять осторожность относительно въезжающих в страну выходцев с Багам

Власти США должны проявлять осторожность по отношению к въезжающими на территорию страны выходцам с пострадавших в результате урагана "Дориан" Багамских островов. Такое мнение выразил в понедельник американский президент Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны быть очень осторожны. У всех должны быть надлежащие документы. Я не хочу пускать в Соединенные Штаты людей, которые не должны были находиться на Багамах, в том числе некоторых очень плохих людей, членов преступных группировок и очень плохих наркоторговцев", - сказал американский лидер журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Северная Каролина.

"Большая часть Багамских островов не оказалась под ударом [стихии]. Что мы делаем, так это перевозим людей в такие районы", - пояснил Трамп. При этом президент отметил, что вашингтонская администрация "со множеством разных людей обсуждает" вопрос предоставления приезжим из этого островного государства статуса "временно защищенных лиц", который подразумевает выдачу гражданам той или иной страны разрешения на работу в США и временного вида на жительство. Тем не менее он не предусматривает получение в дальнейшем грин-карты, то есть права на постоянное жительство.

На Багамских островах, согласно последним данным, из-за урагана погибли не менее 43 человек. Официальные лица отмечают, что это не окончательная цифра. Около 13 тыс. строений повреждено или разрушено. Затоплены обширные территории.

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