Трамп: США нужно проявлять осторожность относительно въезжающих в страну выходцев с Багам

10 сентября 2019 01:22 (UTC+04:00)

Власти США должны проявлять осторожность по отношению к въезжающими на территорию страны выходцам с пострадавших в результате урагана "Дориан" Багамских островов. Такое мнение выразил в понедельник американский президент Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны быть очень осторожны. У всех должны быть надлежащие документы. Я не хочу пускать в Соединенные Штаты людей, которые не должны были находиться на Багамах, в том числе некоторых очень плохих людей, членов преступных группировок и очень плохих наркоторговцев", - сказал американский лидер журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Северная Каролина.

"Большая часть Багамских островов не оказалась под ударом [стихии]. Что мы делаем, так это перевозим людей в такие районы", - пояснил Трамп. При этом президент отметил, что вашингтонская администрация "со множеством разных людей обсуждает" вопрос предоставления приезжим из этого островного государства статуса "временно защищенных лиц", который подразумевает выдачу гражданам той или иной страны разрешения на работу в США и временного вида на жительство. Тем не менее он не предусматривает получение в дальнейшем грин-карты, то есть права на постоянное жительство.

На Багамских островах, согласно последним данным, из-за урагана погибли не менее 43 человек. Официальные лица отмечают, что это не окончательная цифра. Около 13 тыс. строений повреждено или разрушено. Затоплены обширные территории.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп не исключил возможности возобновления переговоров с КНДР по денуклеаризации
Другие страны 00:50
Трамп подтвердил, что не исключает встречи с Роухани
Другие страны 00:25
Трамп заявил об отсутствии разногласий в Белом доме по поводу переговоров с талибами
США 9 сентября 22:41
Спасатели связались с экипажем перевернувшегося у берегов США судна
США 9 сентября 21:02
Суд Калифорнии ввел запрет на новый указ Трампа по предоставлению убежища
США 9 сентября 20:35
"Талибан" прекратит атаки на американцев после подписания мирного соглашения
В мире 9 сентября 19:37
Лента новостей
Туркменистан совместно с Китаем производит компьютеры
Туркменистан 01:12
Трамп не исключил возможности возобновления переговоров с КНДР по денуклеаризации
Другие страны 00:50
Трамп подтвердил, что не исключает встречи с Роухани
Другие страны 00:25
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии
Азербайджан 00:02
Нацбанк Украины отменил ограничения на выведение капитала для иностранцев
Другие страны 9 сентября 23:40
Палата общин обязала правительство обнародовать кризисный план на случай "жесткого" Brexit
Другие страны 9 сентября 23:05
Трамп заявил об отсутствии разногласий в Белом доме по поводу переговоров с талибами
США 9 сентября 22:41
Азербайджан увеличил объём прямых инвестиций в Латвию - министр (Эксклюзив)
Бизнес 9 сентября 22:08
Евро-2020: Азербайджан сыграл с Хорватией
Азербайджан 9 сентября 22:03