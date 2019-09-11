5,5 тыс. военных США останутся на границе с Мексикой в 2020 году

11 сентября 2019 07:24 (UTC+04:00)

Пентагон в следующем году оставит на границе с Мексикой до 5,5 тыс. американских военнослужащих. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении представителя американского оборонного ведомства подполковника Криса Митчелла.

"Министерство обороны предоставит до 5,5 тыс. военнослужащих для инфраструктурной и оперативной поддержки, а также для оказания помощи в [операциях по] обнаружению и мониторингу, для осуществления воздушной поддержки", - говорится в сообщении.

В начале сентября вашингтонской администрацией было принято решение использовать $3,6 млрд на строительство новых заграждений на границе с Мексикой. Половина финансирования будет перенаправлена с проектов военного строительства на территории США, остальная часть поступит из средств, предназначенных для аналогичных проектов за рубежом. В общей сложности это коснется 127 проектов.

Президент США Дональд Трамп подписал 15 февраля декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Это позволит администрации США, в частности, аккумулировать около $8 млрд на возведение или ремонт ограждений на нескольких участках границы с Мексикой. Американское правительство полагает, что это поможет пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков. Ранее Трамп добивался включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет с демократами в Конгрессе 22 декабря 2018 года произошел бюджетный кризис, сопровождавшийся приостановкой работы федерального правительства, которая длилась рекордные 35 дней.

По данным газеты The Washington Post, в настоящий момент на границе с Мексикой размешены более 5 тыс. американских военных, которые оказывают поддержку пограничным службам США. Белый дом разрешил им применять силу и в случае необходимости защищать сотрудников государственных органов от возможных нападений мигрантов.

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