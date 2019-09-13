Спецпредставителя США по Афганистану обязали выступить на слушаниях в Конгрессе

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса демократ Элиот Энгел обязал специального представителя США по Афганистану Залмая Халилзада выступить перед законодателями на слушаниях 19 сентября. Об этом сообщается в четверг в Twitter комитета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Председатель Энгел подписал повестку, требующую от Залмая Халилзада дать показания на открытых слушаниях комитета в четверг, 19 сентября", - говорится в сообщении. Как отметили в комитете, повестка была направлена после того, как "Госдепартамент проигнорировал многочисленные просьбы о брифингах относительно плана по мирному урегулированию в Афганистане".

"Мы должны напрямую выслушать уполномоченного представителя администрации, чтобы понять, как этот процесс сошел с рельсов", - приводятся в Twitter слова Энгела.

За последний год США и представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) провели восемь раундов переговоров, на которых обсуждались вывод войск, прекращение огня, перспектива дальнейших внутриафганских отношений и гарантии того, что Афганистан не станет полигоном для международного терроризма. 24 августа представители сторон в ходе девятого раунда переговоров в Дохе достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск с территории Афганистана.

2 сентября Халилзад встретился с афганским президентом Ашрафом Гани и представил ему проект мирного соглашения, достигнутого между талибами и вашингтонской администрацией. Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированные на 8 сентября в Кэмп-Дэвиде встречи с представителями талибов и Гани, а также отказался от участия в переговорах по мирному урегулированию конфликта в Афганистане после теракта в Кабуле, ответственность за который взяли на себя сторонники движения.

В воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала NBC сообщил, что Халилзад был отозван в Вашингтон. В эфире телеканала Fox News Помпео, говоря о консультациях, выразил надежду на их возобновление, но не уточнил, когда это может произойти. В свою очередь Трамп в понедельник заявил журналистам, что мирные переговоры с талибами "мертвы".

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