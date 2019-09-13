Спецпредставителя США по Афганистану обязали выступить на слушаниях в Конгрессе

13 сентября 2019 01:33 (UTC+04:00)

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса демократ Элиот Энгел обязал специального представителя США по Афганистану Залмая Халилзада выступить перед законодателями на слушаниях 19 сентября. Об этом сообщается в четверг в Twitter комитета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Председатель Энгел подписал повестку, требующую от Залмая Халилзада дать показания на открытых слушаниях комитета в четверг, 19 сентября", - говорится в сообщении. Как отметили в комитете, повестка была направлена после того, как "Госдепартамент проигнорировал многочисленные просьбы о брифингах относительно плана по мирному урегулированию в Афганистане".

"Мы должны напрямую выслушать уполномоченного представителя администрации, чтобы понять, как этот процесс сошел с рельсов", - приводятся в Twitter слова Энгела.

За последний год США и представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) провели восемь раундов переговоров, на которых обсуждались вывод войск, прекращение огня, перспектива дальнейших внутриафганских отношений и гарантии того, что Афганистан не станет полигоном для международного терроризма. 24 августа представители сторон в ходе девятого раунда переговоров в Дохе достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск с территории Афганистана.

2 сентября Халилзад встретился с афганским президентом Ашрафом Гани и представил ему проект мирного соглашения, достигнутого между талибами и вашингтонской администрацией. Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированные на 8 сентября в Кэмп-Дэвиде встречи с представителями талибов и Гани, а также отказался от участия в переговорах по мирному урегулированию конфликта в Афганистане после теракта в Кабуле, ответственность за который взяли на себя сторонники движения.

В воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала NBC сообщил, что Халилзад был отозван в Вашингтон. В эфире телеканала Fox News Помпео, говоря о консультациях, выразил надежду на их возобновление, но не уточнил, когда это может произойти. В свою очередь Трамп в понедельник заявил журналистам, что мирные переговоры с талибами "мертвы".

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