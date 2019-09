Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам

Американский гольфист Тайгер Вудс и поп-певец Джастин Тимберлейк пообещали выделить не менее 6 миллионов долларов на помощь Багамским островам, пострадавшим от урагана "Дориан", сообщается на их официальных страницах в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Вудс и Тимберлейк совместно с компанией NEXUS Luxury Collection, канадским банком Royal Bank of Canada и роскошным курортным поселком на Багамах Albany создали фонд ONE Bahamas для сбора средств, которые будут направлены на ликвидацию последствий урагана.

"В то время как усилия по спасению и оказанию помощи пострадавшим от урагана "Дориан" продолжаются, я с гордостью присоединяюсь к фонду One Bahamas, цель которого - восстановление и реконструкция", - написал Тимберлейк в Twitter.

Создатели фонда уже выделили 6 миллионов долларов и пообещали, что будут удваивать все последующие пожертвования.

"Помогите нам превратить эти первые 6 миллионов долларов в 12 миллионов и присоединитесь к нашим усилиям по восстановлению и реконструкции Багамских островов", - написал Вудс. Ранее сообщалось, что шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан пообещал выделить 1 миллион долларов организациям, оказывающим помощь в ликвидации последствий урагана "Дориан" на Багамских островах.

Ураган "Дориан", который достигал наиболее опасной пятой категории, обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам. Жертвами урагана стали 50 человек. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов. Американская компания RMS, которая занимается моделированием рисков, заявила, что страховой ущерб от последствий урагана составит в Карибском регионе от 3,5 миллиарда до 6,5 миллиарда долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.