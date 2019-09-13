Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть временную торговую сделку с КНР, но хочет широких договоренностей, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мне бы больше хотелось добиться полной сделки", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

При этом он сказал, что рассмотрит временные договоренности, которые могли бы помочь снять взаимные ввозные пошлины и разрядить обстановку в "торговой войне" между двумя странами.

США в конце сентября проведут очередной раунд торговых переговоров с Китаем высокого уровня.

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