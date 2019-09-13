Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США.

"Иран хочет встретиться", - сказал Трамп журналистам, не приводя подробностей, передает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

Ранее Трамп выразил готовность встретиться с руководством Ирана, в том числе на предстоящей в Нью-Йорке в конце месяца сессии Генеральной ассамблеи ООН, однако до настоящего времени Белый дом заявлял, что такая встреча не планируется.

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