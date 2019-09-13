Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США

13 сентября 2019 02:50 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США.
"Иран хочет встретиться", - сказал Трамп журналистам, не приводя подробностей, передает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

Ранее Трамп выразил готовность встретиться с руководством Ирана, в том числе на предстоящей в Нью-Йорке в конце месяца сессии Генеральной ассамблеи ООН, однако до настоящего времени Белый дом заявлял, что такая встреча не планируется.

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