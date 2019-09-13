Сандерс: США становятся олигархическим государством под контролем подобных Трампу

США превращаются в государство олигархического типа, в котором миллиардеры, подобные президенту Дональду Трампу, контролируют экономическую и политическую жизнь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил в четверг сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс на третьих теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США на выборах в 2020 году. Трансляцию из Хьюстона (штат Техас) ведет телекомпания ABC.

"Излишне говорить, что мы должны одолеть и одолеем Трампа - самого опасного президента в истории нашей страны", - сказал он.

"Однако мы способны на большее. Нам необходимо признать, что наша страна превращается в общество олигархического типа, в котором кучка миллиардеров контролирует экономическую и политическую жизнь. И я, когда стану президентом, готов бросить им вызов", - заявил Сандерс, который участвовал в первичных выборах 2016 года и уступил первенство экс-госсекретарю Хиллари Клинтон.

В свою очередь сенатор от Калифорнии Камала Харрис обвинила действующего главу государства в том, что он своей политикой пробуждает лишь низменные желания в американском народе. "Президент Трамп, вы никак не можете уяснить, что американский народ духовно гораздо лучше, чем вы себе представляете", - утверждала она. "После окончания президентства Дональда Трампа наступит настоящая жизнь", - вторил ей бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро.

Сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар в случае избрания главой государства намерена положить конец ситуации, при которой США раскололись на два противоположных лагеря, поддерживающих Трампа или демократов. "Я не хочу быть президентом половины Америки. Я хочу быть президентом для всей Америки", - заявила Клобушар. "Разногласия между демократами, стоящими сейчас на этой сцене, не так значимы, как велика необходимость сплотить нашу партию", - признал сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер.

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