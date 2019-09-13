Демократы считают, что преступления на почве расизма участились в США из-за Трампа

Случаи нападений и убийств на почве расизма и других проявлений ненависти участились в США из-за политики, проводимой нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. С таким утверждением выступили в четверг на теледебатах претенденты на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года. Трансляцию из Хьюстона ведет телекомпания ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Белом доме находится человек, который разделяет убеждение о превосходстве белой расы, он представляет смертельную угрозу для всего цветного населения этой страны", - сказал бывший член Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Бето О'Рурк. "Несколько недель назад мужчина, вдохновленный нынешним президентом, провел 10 часов в дороге, чтобы убить людей, которые выглядят, как я и как моя семья", - поддержал его бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро.

В свою очередь сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер выступил с заявлением о том, что в случае избрания его президентом он создаст при Белом доме специальный комитет, который займется проблемой преступлений, совершенных на почве ненависти. "Если я стану президентом, мы создадим в Белом доме офис, который займется проблемами, связанными с убеждением о превосходстве белой расы и преступлениями на почве ненависти", - подчеркнул он. О необходимости борьбы с "системным расизмом" заявил мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттеджадж.

3 августа 21-летний Патрик Крузиус открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, Крузиус сдался полиции. При задержании молодой человек сообщил стражам порядка, что стрелял именно он. Он также признал, что целью его нападения были мексиканцы.

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