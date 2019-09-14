США и Бразилия не определили конкретные сроки заключения торгового соглашения

Вашингтон и Бразилиа не определили конкретные сроки заключения соглашения о свободной торговле, переговоры находятся в активной фазе, и стороны хотят достичь договоренностей как можно скорее. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

Отвечая на вопрос о сроках заключения двустороннего торгового соглашения, министр отметил: "Нет никаких конкретных сроков. Мы хотим как можно скорее [заключить торговое соглашение]".

"Мы не ждем, пока у нас будет полномасштабное соглашение, чтобы заниматься [двусторонней] торговлей. Мы уже многого добились [в этой сфере] в нынешнем году", - добавил глава бразильского МИД, рассказав о двусторонних инициативах в сфере торговли.

"Мы уже ведем активные переговоры по достижению соглашения, обсуждаем детали его текста. Очень упорно над этим работаем", - заключил Араужу.

В начале августа министр экономики Бразилии Паулу Гедес объявил о начале переговоров с США о заключении соглашения о свободной торговле.

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