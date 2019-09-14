Один человек погиб в результате стрельбы в Сиэтле

14 сентября 2019 19:22 (UTC+04:00)

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в Сиэтле (штат Вашингтон). Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, неизвестный открыл огонь по людям на станции легкого метро в ночь с пятницы на субботу. В результате инцидента пострадали как минимум три человека, один скончался в больнице.

Полиция ведет поиск подозреваемого, начато расследование. Мотивы нападавшего неизвестны, однако CNN не исключает, что инцидент мог носить бытовой характер.

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