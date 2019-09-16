США готовят ответ на атаку на саудовские нефтяные объекты

16 сентября 2019 23:11 (UTC+04:00)

США работают с партнерами над ответом на "беспрецедентное нападение" на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил в понедельник глава Пентагона Марк Эспер, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Военные Соединенных Штатов вместе с межведомственной группой работают с нашими партнерами, чтобы дать ответ на это беспрецедентное нападение и защитит основанный на правилах мировой порядок, подрываемый Ираном", - написал он в своем Twitter.
Выставка вооружения в Тегеране, Иран

По его словам, он только что был на встрече, где проинформировал президента США Дональда Трампа о ситуации.

В ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

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