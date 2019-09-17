Трамп не считает проблемой рост цен на нефть из-за атак на саудовские объекты

17 сентября 2019 04:27 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп не видит проблемы в росте цен на нефть из-за атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом он заявил в понедельник журналистам на встрече с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Цены не очень сильно поднялись, у нас серьезные стратегические резервные ресурсы. Мы можем задействовать их небольшое количество, - сказал хозяин Белого дома. - Другие страны, например Бахрейн, также могут быть более щедрыми. Так что это не проблема".

"США - один из крупнейших производителей газа и нефти в мире", - добавил он.

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