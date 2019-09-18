ФРБ Нью-Йорка вольет в финансовую систему до 75 миллиардов долларов

18 сентября 2019 04:55 (UTC+04:00)

Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка предоставит финансовой системе 75 миллиардов долларов в среду для поддержания ставки в диапазоне 2-2,25%, следует из заявления, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что ФРС снизила ставку впервые за 10 лет в конце июля на 0,25 процентного пункта, до 2-2,25%. Большинство экспертов также ожидает, что до американских выборов ставка вновь будет понижена, и неоднократно.

“Федеральный резервный банк Нью-Йорка проведет операцию РЕПО овернайт… до среды… на общую сумму до 75 миллиардов долларов для поддержания ставки кредитования через федеральные фонды в целевом диапазоне 2–2,25%”, - говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.

Газета Wall Street Journal уточняет, что ФРБ Нью-Йорка во вторник утром решила влить 53 миллиарда долларов в банковскую систему через транзакции при помощи операций РЕПО. В среду банк внесет уже до 75 миллиардов.

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